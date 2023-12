Há 31 min

No «Goucha», conhecemos a emocionante história de Luís Gonçalves. O convidado explica o porquÊ de ter tentado pôr termo à vida: «Pensei que com o meu desaparecimento alguém agarrasse no meu filho e o pudesse pôr numa instituição». Acrescenta ainda: «Para mim estava a fazer algo para ajudar o meu filho e se estava a fazer algo para o ajudar estava a fazer uma coisa boa».