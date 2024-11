Luísa alega que o marido morreu, vítima de um acidente de trabalho. O patrão nega e recusa qualquer pagamento

Há 2h e 49min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do primeiro caso que marca o programa da tarde «Escolhas de risco».

Recebemos Luísa Bruto e Fernando Almeida. Luísa andava há muito a avisar o marido que devia fazer descontos para a Segurança Social. Esta era, aliás, uma discussão frequente entre o casal. O marido de Luísa era pedreiro e recebia o ordenado em dinheiro, entregue em mãos, optando por nunca fazer os devidos descontos. Como se não bastasse, nem ele, nem o patrão, se preocuparam em fazer um seguro de acidentes de trabalho, e o pior acabou mesmo por acontecer, quando a meio do expediente, o marido de Luísa morreu, vítima de atropelamento. Sozinha e com um ordenado precário, Luísa foi falar com o patrão do marido, que é igualmente o senhorio da casa onde habita. Fernando recusa-se a pagar e considera que o marido de Luísa não teve na verdade um acidente de trabalho, facto que o desresponsabiliza de quaisquer danos.

Ouvimos ambas as partes e sabemos todos os detalhes deste caso.

Veja tudo, no vídeo em cima.