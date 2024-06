Luísa Castel-Branco elabora teoria sobre jogo de Daniela Ventura e atira: «A cartada dela é a religião»

Há 1h e 29min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos põe-se no lugar de concorrente do «Big Brother 2024» e deixa questão no ar, sobre a postura da jogadora Daniela Ventura. Luísa Castel-Branco explica-nos a sua teoria de que Daniela Ventura usa a sua religião como uma cartada no jogo, e fala-nos dessa mesma religião islâmica da concorrente. Cláudio Ramos discorda da teoria e argumenta. Zé Lopes acha que Ventura está cada vez mais «prepotente» e parecida com a Catarina Miranda.