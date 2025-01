Há 3h e 58min

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentarem tudo sobre as Galas deste fim de semana do «Desafio Final».

Luísa Castel-Branco lança a questão a Cláudio Ramos, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz na qualidade de ex-concorrentes.