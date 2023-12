Luísa Castel-Branco sobre Joana: «Aquela rapariga não tem ponta por onde se lhe pegue»

Hoje às 10:13

No «Dois às 10», assistimos a imagens da gala de ontem à noite do Big Brother, nomeadamente de Márcia justificar o facto de não ter completado uma frase que serviu de insulto a Francisco Monteiro. Luísa Castel-Branco comenta que Márcia «rebentou» com o grupo de Zaza e que este estará «perdido». Quanto a Joana, a nossa comentadora diz mesmo que «não tem ponta por onde se lhe pegue» e que esta semana, Francisco Monteiro esteve «muito mal». Cristina Ferreira acha que Márcia e Zaza estão bem de forma «híbrida». Saiba tudo aqui.