Luísa Castel-Branco sobre Miguel Vicente: «Ele vai picar miolos naquela casa que vai ser um disparate!»

Há 1h e 46min

No «Dois às 10», os comentadores falam do regresso do vencedor do «Big Brother 2022» à casa mais vigiada do país, todos concordam que Miguel Vicente já está a fazer jogo no primeiro dia e a tentar destabilizar os colegas.