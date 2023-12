Há 3h e 59min

No «Em Família», conhecemos a família de Luisinha Guanilho de «Queridos Papás». Luísa e Madalena integram o elenco da novela, como filhas do ator Pedro Sousa, que dá vida à personagem "Simão". A jovem atriz fala-nos do seu início na área da representação, nomeadamente na novela «Bem me Quer».