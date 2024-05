Luísa Magalhães Ramos: «Só com cirurgias seria possível resolver os problemas que ela tem»

Há 1h e 22min

No «Dois às 10», acompanhamos Teresa, que sempre sentiu viver no corpo errado. Chegou a pesar 120 quilos. Teresa confessa: «Sinto-me precocemente envelhecida. Tenho um rosto de velha e não gosto de me ver assim». A sua auto-estima está profundamente afetada, refletindo-se num «olhar triste, envelhecido». Para ajudar Teresa a recuperar a confiança, a Luísa Magalhães Ramos propõe vários procedimentos estéticos: reduzir rugas, repor volume facial e levantar os olhos. «Só com cirurgias seria possível resolver os problemas que ela tem», afirma a médica. Teresa também enfrentou problemas dentários desde jovem frequentes. «Não foi possível recuperar nenhum dente», revela, acrescentando que a falta de dentes a faz sentir-se «uma velha». Ela partilha a dificuldade de lidar com líquidos a sair pelos cantos da boca e inflamações constantes. Numa terceira fase, Anabela Pereira transforma o visual de Teresa com uma mudança radical no cabelo. O melhor de tudo é que Teresa aceitou todas as transformações necessárias para se sentir melhor consigo mesma.