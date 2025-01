Há 3h e 7min

Em «Ano Novo Vida Nova», Manuel Luís Goucha conversa com Sónia Lourenço e Diana Rodrigues, mãe e filha. Em 2017, um acidente de viação deixou Sónia numa cadeira de rodas. Diana tem 22 anos e é cuidadora da mãe. No final da conversa, as nossas convidadas são surpreendidas por uma viagem à Madeira. Também, Sónia é surpreendida por uma mensagem de Luísa Magalhães Ramos, médica cirurgiã plástica.