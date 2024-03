Luísa recorda o inferno nas mãos da mãe: «Punha-se em cima de mim, a bater-me, e perguntava porque é que eu estava viva»

Há 1h e 25min

No «Goucha», ouvimos testemunho de vida de Luísa Rodrigues, que tem uma infância marcada pelos maus-tratos por parte da mãe. A nossa convidada faz um relato impressionante em que descreve o terror que passou e recorda que a mãe a tirou da escola cedo e colocou-a a trabalhar num cabeleireiro. Mais tarde, aos 19 anos, Luísa engravidou e foi expulsa de casa de uma forma violenta. A nossa convidada revela que não fala com a filha há cerca de 12 anos, e culpa a própria mãe e a irmã, que diz terem destruído a sua relação com a filha.