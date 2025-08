Há 1h e 7min

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) tenta negociar com Lukenia (Rita Cruz) que ela o deixe ficar com as ações da Moringa, mas Lukenia recusa a dizer que ele tem de lhe devolver tudo por a ter traído. Lukenia passa os papéis a Miguel, dando-lhe até ao dia seguinte para decidir.