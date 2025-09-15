Lukenia lança a bomba: «Venho contar-vos uma notícia maravilhosa»

Há 1h e 54min

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) diz esmorecida a Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) não haver maneira de eles a ajudarem a convencer os pais das crianças para elas voltarem para a escola, indo agora arrumar as suas coisas para sair de lá definitivamente. Weza e Januário olham incrédulos para Lukenia a dizer que Talu (Evandro Gomes) se vai casar, mas não é com Eva (Margarida Corceiro), é sim com Zuri (Madalena Aragão).