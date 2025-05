Há 18 min

No Goucha, conversamos com Lurdes Gameiro, uma mulher que acredita que a fé a salvou de um acidente muito grave. Mas o momento mais difícil da sua vida aconteceu há quatro anos, quando o marido sofreu um ataque cardíaco fulminante em casa, à frente de Lurdes e de um dos filhos. “Eu e o meu marido tivemos uma vida bonita durante 30 anos. Foi a fé que me ajudou a aceitar e transformar a dor.”