Lurdes foi atropelada e sobreviveu por milagre: «Agarrei-me ainda mais à minha fé»

Há 43 min

A fé católica tem sido uma constante na vida de Lurdes Gameiro, de 54 anos, natural da aldeia da Perigueira, no concelho de Almeirim. Devota de Nossa Senhora de Fátima, acredita que só a fé explica os momentos mais difíceis que enfrentou — e que superou com coragem e espiritualidade.

Aos 19 anos, sofreu um atropelamento grave, que quase lhe tirou a vida. “Salvei-me por milagre”, afirma. “Acredito que foi a Mãe do Céu que me salvou.” Quando recuperou do acidente, fez questão de cumprir uma promessa e foi a pé ao Santuário de Fátima. “Quando vemos a morte à frente, valorizamos mais a vida.”