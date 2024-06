Há 2h e 21min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Lurdes Pinto. Lurdes partilha a luta que tem tido com o cancro nos intestinos. Já teve um saquinho para onde iam as fezes, mas foi retirado e agora não consegue fazer fezes e vai ao IPO para ser «aspirada». Tem medo de morrer como aconteceu com a mãe e a avó e conta com o apoio do marido, que está emigrado para lhe dar mais condições e não a perder.