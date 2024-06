Madalena encontrou um vestido que desenhou para si numa figura pública. Agora, exige indemnização à costureira

Hoje às 15:47

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Ponto sem nó». Recebemos Madalena Fragoso e Joaquina Maria. A partir de um desenho do vestido que idealizou, Madalena pediu à sua amiga Joaquina para executar o mesmo, ou seja, seria uma espécie de vestido exclusivo, sendo que o resultado foi perfeito. No entanto, Madalena não estava à espera era que Joaquina fizesse uso desse desenho para criar o mesmo vestido para outra pessoa, nomeadamente numa figura pública. Joaquina diz que não lhe foi pedido que esse vestido tivesse sido feito exclusivamente para ela. Ouvimos ambas as partes, que entram em desacordo.