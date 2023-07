Madalena perdeu quatro bebés: «Pensei que a culpa fosse minha»

Há 23 min

No «Dois às 10», Sebastião e Marta dizem que a mãe já esteve grávida oito vezes e perdeu quatro bebés. Madalena fala do que custa uma perda, do quanto desejou ter seis filhos e da felicidade que sempre sentiu quando está grávida. Na quarta gravidez que não foi a avante disseram que não havia nenhuma explicação científica.