Hoje às 12:48

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mãe que acusa um professor de agredir o filho autista de 10 anos em frente à turma, na Marinha Grande. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e entrevista a mãe deste aluno. Segundo que se sabe, o menino agredido acabou castigado pela escola com suspensão.