Mãe comprou um apartamento e colocou no nome do filho quando este tinha 10 anos. Agora quer vender e o filho não deixa

Há 1h e 31min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Casa e Descasa». Catarina adquiriu um apartamento e colocou no nome do filho quando este tinha 10 anos. 15 anos depois, quer vender o imóvel, mas o filho não permite e alega que em caso de venda, deve receber o valor total, uma vez que o apartamento está em seu nome. Saiba qual o desfecho deste caso.