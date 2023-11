Mãe de André Lopes: «Ele vive as coisas muito intensamente»

Há 33 min

No «Dois às 10», revemos a imagens da «curva da vida» do concorrente do «Big Brother», onde revela que sofreu uma anorexia e assume o transtorno obsessivo compulsivo. A mãe do jovem fala destas fases da vida do filho.