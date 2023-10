Mãe de cinco filhos, Carla ficou viúva pela segunda vez e vive na pobreza: «Não se vive, sobrevive-se»

Hoje às 11:46

No «Dois às 10», conhecemos Carla Fernandes que ficou sozinha com cinco filhos, sendo que três ainda são financeiramente dependentes dela, e vê-se agora a passar por uma situação de pobreza. Assume que não conta a quase ninguém o que está a passar e que tem lutado sozinha para que nada falte às filhas que ainda vivem com ela.