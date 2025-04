Mãe de concorrente do «Big Brother» deixou a filha com 3 meses: «Saudades, era saudades. Apertava o coração.»

Há 3h e 13min

No «Dois às 10», Isabel Schincariol, mãe de Lisa, partilha as dificuldades da emigração e a dor de criar os filhos à distância. A decisão de deixar Lisa com a avó materna aos três meses foi motivada pela necessidade de trabalhar e proporcionar uma vida melhor para a família. Isabel recorda a criação da filha com «muito sacrifício» e «muitas saudades», mencionando a abertura de uma gelataria em Portugal e o regresso à Alemanha. A distância de Lisa era atenuada pelo contacto diário com os pais, que lhe contavam tudo sobre o crescimento da filha. Isabel regressou a Portugal em 2006, mas a sua mãe faleceu no ano seguinte. Apesar das saudades, Isabel não se arrepende, pois sabia que os filhos estavam bem e que estava a lutar por eles. Isabel valoriza os imigrantes que deixam os filhos para lutar por uma vida melhor, afirmando que foi isso que fez. A mãe de Lisa esclarece que não esteve longe da filha no sentido de não viver o dia a dia, pois sempre acompanhou o seu crescimento através do contacto com os pais. Isabel estabeleceu-se em Portugal a partir de 2006, quando montou a primeira gelataria. A história de Isabel é um testemunho da força e da resiliência das mães que se sacrificam pelos filhos. Saiba mais em TVI Player