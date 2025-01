Mãe de Diogo Alexandre confessa: «Chorei muito naquele sofá em casa com medo que fizessem mal ao meu filho»

Há 3h e 55min

No «Dois às 10», Alice Mota, mãe de Diogo Alexandre, fala sobre a participação do filho no «Secret Story». A convidada falou sobre como foi assistir à vivência do filho dentro da casa mais vigiada do país e revela que sofreu imenso com algumas polémicas em que esteve esteve envolvido. Alice partilhou ainda uma curiosidade que ninguém sabia: a mãe de Diogo Alexandre escondeu de todos os colegas de trabalho que era mãe deste.