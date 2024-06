Mãe de Joana sofre de cancro do canal anal: «Cheguei a estancar com a mão as hemorragias da minha mãe»

Hoje às 12:46

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Joana Cravo. Joana viu o cancro aparecer na sua família em julho do ano passado. A mãe de Joana foi diagnosticada com um cancro do canal anal. Nesta reportagem, Joana começa a contar que nunca se vai esquecer de ver a imagem da mãe caída no chão com muito sangue à volta. Conta que a mãe foi diagnosticada com neoplasia no canal anal e que, por causa disso, começou a ter muitas hemorragias ao ponto de ser ela a ter de estancar o sangue da mãe com a mão. Explica que a mãe fez quimioterapia e radioterapia e que, apesar de ter corrido bem, ficou com sequelas.