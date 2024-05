Há 1h e 19min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Elsa Marques, mãe de um jovem autista com 23 anos. A nossa convidada fala-nos do diagnóstico do filho e do facto de este ter sido rejeitado no início do seu percurso escolar. Depois, Elsa conseguiu colocar o filho numa escola onde foi acompanhado.