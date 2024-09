Mãe de jovem com paralisia cerebral optou por ficar com o companheiro e a filha foi para a instituição

Há 2h e 48min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Helena Silvestre, que nasceu com paralisia cerebral. Helena tem 24 anos e é dependente da cadeira de rodas desde criança. A nossa convidada recorda o momento em que a sua mãe optou por ficar com o companheiro em vez da filha. Em estúdio, a jovem explica-nos como lidou com a decisão da mãe. Aos 11 anos e no decorrer da decisão da mãe, Helena foi institucionalizada.