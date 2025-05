Mãe de Nuno Agonia foi mãe aos 47 anos: «Eu já não estava planeado»

Há 46 min

No Goucha, conversamos com Nuno Agonia, uma das figuras portuguesas mais reconhecidas do Youtube. O convidado recorda como o seu nascimento não foi planeado. Fala, ainda, das suas brincadeiras de infância.

É uma das figuras mais reconhecidas do YouTube nacional e uma referência incontornável no universo da tecnologia em Portugal. Nuno Agonia é o rosto por trás do canal que soma milhões de visualizações e que tornou os gadgets, unboxings e reviews em conteúdos acessíveis a todos.

Antes de ser conhecido online, Nuno trabalhava na área da informática. Foi no ano de 2012 que criou o canal de YouTube que mudaria a sua vida — mas foi um episódio inesperado que o levou a dedicar-se mais seriamente à criação de conteúdos.