Mãe de Oriana impediu-a de realizar o seu sonho, até à morte do seu pai

No Dois às 10, conhecemos a história de Oriana Brás, que perdeu o pai de repente há 23 anos. A mãe sempre a impediu de ser bombeira, que era o seu maior sonho, mas depois de o pai partir, tudo mudou. A perspectiva mudou e Oriana não perdeu tempo e concretizou o seu sonho.



Oriana conta que sempre teve um fascínio por fardas. A ideia de conforto que uma pessoa que usa farda pode trazer a quem precisa, fascinava-a. A mãe nunca a deixou seguir o sonho até à morte do pai. Com esse desastre a mãe mudou de ideias e percebeu que as coisas podem acontecer até mesmo no nosso porto de abrigo. Dado que o pai de Oriana faleceu em casa, mesmo depois de acordar. Não houve forma de o salvar.

