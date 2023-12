Mãe de Puri e Sancho aparece no Colégio da Barra deixando todos em êxtase

Há 3h e 32min

Em «Morangos com Açúcar», Martina Moreno aparece no Colégio da Barra, deixando Puri (Victoria Oliver) e Sancho (Oskar de La Fuente) fora de si com aquela visita inesperada.