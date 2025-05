Há 2h e 44min

No Goucha, conversamos com Tiago Grila, o influencer que gerou polémica após ter dito que atropelou uma pessoa, algo que agora diz ter-se tratado de uma brincadeira. No programa, ouvimos pela primeira vez a mãe do influencer, que fala com carinho do filho, apesar de «não ser fácil ser mãe» do Tiago Grila.