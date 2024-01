Há 58 min

No «Goucha», Mafalda Bessa, ex-companheira do ator Nicolau Breyner, fala-nos do seu filho Tiago Teotónio Pereira. Atualmente, o ator dá vida à personagem "Xavier" na novela «Queridos Papás». A nossa convidada refere-se ao filho como um «grande pai» e diz-nos que modelo de educação incutiu aos filhos.