Mãe desespera por respostas médicas: aos 8 anos, Cristina tornou-se agressiva sem razão

Há 52 min

No «Dois às 10», conhecemos Clara Santos que está desesperada porque vê a filha de 11 anos a piorar de um estado de saúde que nem sabe ao certo o diagnóstico e por isso pede ajuda para que a criança possa ser seguida no privado e talvez assim conseguir respostas. Nasceu saudável e só entre os 3, 4 anos começou a apresentar sinais de que algo se passava. Não falava com essa idade e continuava a usar fralda.