Mãe e filha, partilham como é «Viver com diabetes» - Veja a conversa completa

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», Denise e a sua filha Sofia, ambas com diabetes tipo 1, partilham a experiência de viver com a doença. Sofia, de apenas sete anos, demonstra grande maturidade ao falar sobre o seu dia a dia com a doença, mostrando como a diabetes não a impede de ter uma vida normal. Denise, por sua vez, recorda a sua infância e adolescência complicadas devido à diabetes, destacando a importância da sua filha aceitar a doença e ter uma vida plena.