Há 1h e 24min

No Goucha, conversamos com Paula Pontes, uma Mãe de Santo que outrora foi conhecida como Bruxa do Oeste. Ao longo dos anos, Paula Pontes transformou um dom que lhe trouxe dificuldades numa missão de ajudar os outros. A espiritualidade, que inicialmente lhe valeu o rótulo de "bruxa", tornou-se o seu maior propósito de vida.