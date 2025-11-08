Mãe quer reencontrar o filho: uma história de sobrevivência após abandono e tragédia

Há 46 min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Sandra. á uma dor que deixa marcas para a vida. Essa dor tem um nome. Chama-se abandono. E Sandra conhece-a bem. Viveu uma infância marcada pela ausência familiar. A mãe abandonou-a

com apenas oito meses, e o pai, embora presente fisicamente, era emocionalmente distante. Aos cinco anos o pai, que na altura era feirante, disse que, devido ao trabalho, não tinha tempo para estar com a filha. Por isso Sandra teve que ir para uma casa

de acolhimento. E foi aí que sentiu, pela primeira vez, um sentimento tão nobre como o amor. A educadora Adelina acolheu Sandra e tratou-a como uma filha. Mas quando o pai percebeu que Adelina queria adotá-la,retirou-a imediatamente da casa de acolhimento. E esse afeto que sentia de Adelina transformou-se em violência e desprezo ás mãos do progenitor. Cansada da agressividade dele, saiu de casa. Mas mesmo essa fuga escondia o princípio de um novo sofrimento. Porque há vidas assim…

