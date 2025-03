Mãe recorda morte do filho com cinco tiros: «Estava na hora errada e no sítio errado naquele dia»

Hoje às 11:42

No «Dois às 10», Helena recorda com dor o assassinato do filho Hugo, ocorrido há oito anos em Lisboa. A mãe descreve o momento em que recebeu a notícia da morte do filho, revelando a frieza do médico ao comunicar-lhe a tragédia. «O médico foi muito frio. Chamou-nos e disse logo que ele tinha morrido», desabafa Helena, recordando o choque e o pânico que sentiu naquele instante. Apesar da dor, Helena destaca o apoio constante que recebeu da polícia, contrastando com a ausência de apoio psicológico. A mãe recorda com carinho o lado brincalhão do filho e as saudades que sente dos momentos partilhados. Helena revela ainda que o nome do assassino do seu filho é Ailton, o mesmo nome que ela queria ter dado a Hugo quando este nasceu. A dor da perda é constante, mas Helena tenta viver para o filho mais novo, procurando forças para seguir em frente. A mãe questiona o motivo do assassinato, procurando respostas que talvez nunca encontre. As circunstâncias do crime, numa discoteca, são detalhadas, revelando uma discussão que antecedeu os disparos. «Deram cinco tiros ao meu filho», lamenta Helena, descrevendo a brutalidade do ato que lhe tirou o filho.