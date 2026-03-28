Mãe rejeita filho abandonado há 40 anos: «Não o perdoo!»

Há 2h e 6min

No «Momento Certo», aos 8 anos, a vida de Nuno mudou num caminho que deveria ter sido de alegria. A mãe prometeu levá-lo ao circo com o irmão, mas, a meio da viagem, deixou-o em casa de um familiar com a promessa de voltar mais tarde. As horas tornaram-se anos.

Nuno cresceu colado ao telefone, à espera de uma voz que nunca chegou. Após quatro décadas de silêncio e um distanciamento total, a esperança de um reencontro foi desfeita por uma rejeição amarga: a mãe não só recusa vê-lo, como justifica o afastamento com acusações graves,