Há 1h e 16min

No Goucha, conversamos em exclusivo com Fafá de Belém, uma das artistas brasileiras mais reconhecidas. Para além da carreira artística, Fafá de Belém orgulha-se do seu papel como mãe e avó. A sua filha, Mariana Belém, seguiu os seus passos e tornou-se também atriz e cantora.