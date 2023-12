Há 54 min

No «Goucha», Helena e Vânia falam da descoberta de que as filhas eram portadoras de trissomia 21 e como Bibá Pitta as ajudou a lidar com isto, deixam uma homenagem.

Bibá fala dos «comentários ignorantes» que recebe nas redes sociais e como este testemunho são uma excelente resposta a essas críticas.

