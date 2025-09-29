Mafalda atira a Eduardo: «Tenho vergonha de algum dia me ter apaixonado por ti»

Há 1h e 21min

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) discute furiosa com Eduardo (Diogo Amaral) a acusá-lo de querer tramar Gustavo (Nuno Pardal) por não suportar que eles estejam juntos, alertando-o que ele também está a prejudicar a defesa de Eva (Margarida Corceiro) e Miguel (Diogo Infante) com aquilo. Eduardo argumenta somente querer protegê-la, virando-lhe costas. Gustavo esboça ar satisfeito com a defesa de Mafalda.