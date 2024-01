Mafalda Bessa recorda história de amor com Nicolau Breyner: «Era meu amante, meu amigo e meu pai»

Há 1h e 21min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mafalda Bessa, que recorda a história de amor vivida com o ator Nicolau Breyner. Segundo a nossa convidada, o ator era amigo da sua mãe, e foi aí que se iniciou a relação de amizade de ambos. Mais tarde, depois de Mafalda ter tido dois casamentos, esta reencontrou-se com Nicolau Breyner, e juntos viveram um romance. A nossa convidada revela que após 11 anos a viverem juntos, este começou a pôr em causa a sua grande diferença de idade. Ambos tinha uma diferença de 28 anos.