Há 50 min

No «Goucha», Mafalda Bessa, ex-companheira do ator Nicolau Breyner, fala-nos da sua mãe e da doença grave que levou à sua morte. A nossa convidada recorda o que foi viver com uma mãe diagnosticada com Alzheimer. «A minha mãe teve uma fase muito agressiva... ela transformou-se numa pessoa má e disse-me coisas inacreditáveis», recorda. Mafalda explica-nos o sofrimento que esta doença implica.