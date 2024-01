Mafalda Castro emociona-se ao falar da gravidez: «Graças à Cristina Ferreira não tive medo nem pressão nenhuma»

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», celebramos o aniversário de três anos do programa com muita festa, música e surpresas reservadas para si. Quem se junta à festa de aniversário é também Mafalda Castro, que costuma conduzir o formato aos sábados de manhã. Mafalda Castro não contém as lágrimas ao tecer largos elogios a Cláudio Ramos e a Cristina Ferreira. «Nunca senti pressão nenhuma (...) isso não existe, há tantas mulheres que não têm a sorte de ter uma direção assim», revela a apresentadora.