Mafalda Castro está grávida de um menino! Cristina Ferreira: «Já tem nome ou não queres dizer ainda?»

Há 1h e 50min

No «Dois às 10», celebramos o aniversário de três anos do programa com muita festa, música e surpresas reservadas para si. Quem se junta à festa de aniversário é também Mafalda Castro, que costuma conduzir o formato aos sábados de manhã. Mafalda Castro mostra-se muito feliz por estar grávida de um menino e os apresentadores tentam saber se o nome do bebé já está escolhido. A apresentadora revela, ainda, que Rui Simões tem sido um excelente companheiro.