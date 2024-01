Há 2h e 23min

No «Goucha», Mafalda Castro conta-nos como contou ao companheiro e à família que estava grávida, admitindo que nem tudo correu como esperava. A apresentadora dos Diários do «Big Brother – Desafio Final» recorda o momento em que percebeu que algo não estava bem com a sua gravidez, quando estava em estúdio, a trabalhar.