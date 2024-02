Mafalda Castro revela como «Morangos com Açúcar» a influenciaram: «Eu pintei o cabelo de encarnado!»

Há 1h e 7min

No «Parabéns, TVI!», recebemos parte do elenco de «Morangos com Açúcar» que recordam a primeiras temporadas da série que marcou uma geração. Mafalda Castro recorda uma das personagens influenciou a sua adolescência.