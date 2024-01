Mafalda Castro sobre a gravidez: «Como muito... e sabe-me tão bem comer! Já engordei 6 quilos!»

Há 1h e 51min

No «Dois às 10», celebramos o aniversário de três anos do programa com muita festa, música e surpresas reservadas para si. Quem se junta à festa de aniversário é também Mafalda Castro, que costuma conduzir o formato aos sábados de manhã. Mafalda Castro fala-nos do momento em que se sentiu mais confortável para dar a novidade às pessoas. Como a apresentadora já apanhou um susto na gravidez, devido ao descolamento da placenta, esta revela que está sempre preocupada. A nossa convidada explica como está a viver esta bonita fase, e diz-nos quantos quilos é que já engordou.