Mafalda criou negócio para fazer face às despesas com as terapias do filho

Há 1h e 4min

No «Dois às 10», Mafalda Martins conta-nos como se sentiu ao ser despedida da empresa, dias após descobrir a doença rara do filho. Fala-nos do seu negócio de babetes, com a qual tenta pagar a muitas despesas com o filho.