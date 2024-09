Mafalda Diamond fala sobre a experiência de participar no Dilema com o pai: «Ele não faz as coisas por mal»

Há 1h e 46min

No «Goucha», recebemos Mafalda Diamond, finalista do «Dilema». A nossa convidada fala-nos do facto de «chorar muito» nos programas em que já participou. Sobre ter partilhado esta última experiência televisiva com o seu pai, a ex-concorrente faz o balanço dessa relação e diz-nos como é que a relação de ambos funciona em casa. A nossa convidada fala-nos das suas características mais fortes e a diferença entre o que é agora e o que era na casa do «Big Brother».