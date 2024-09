Mafalda Diamond sobre Diogo Marcelino: «Terem ciúmes de mim por causa da minha relação...»

Hoje às 18:47

No «Goucha», recebemos Mafalda Diamond, finalista do «Dilema». A nossa convidada faz o balanço da sua participação no reality show e reage a acusações das quais foi alvo, apesar das reações positivas que recebeu das pessoas cá fora. «Egocêntrica, mimada, fútil e ciumenta» foram algumas das críticas que Mafalda recebeu dentro da casa do Dilema, e esta reage às mesmas. Sobre isso, menciona também o ex-concorrente Diogo Marcelino, com quem teve uma grande proximidade dentro da casa. A finalista ainda fala de um dos «problemas da sociedade hoje em dia», e Goucha reage.